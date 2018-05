Aby zdecydować: markiza czy parasol? Najpierw pomyśl, jaką przestrzenią dysponujesz i gdzie chcesz zamontować jedno albo drugie. Wypoczynek na zewnątrz, zwłaszcza w bardzo ciepłe dni to doskonały sposób, aby odpocząć - warto jednak zadbać o cień.

Markiza czy parasol, oto jest pytanie!

Aby na nie odpowiedzieć, najpierw zastanów się nad plusami i minusami i jednego i drugiego rozwiązania. Oba z nich dają nam cień oraz chronią przed wiatrem. Jednak niekoniecznie masz nieograniczoną przestrzeń - zwykle właśnie ten czynnik wpływa na Waszą decyzję: markiza czy parasol. Co wybrać, jeśli do dyspozycji masz tylko niewielki taras czy balkon? Wtedy lepiej postawić na markizę - nie będzie w żaden sposób zabierać i tak już ograniczonej przestrzeni na podłodze. Markizę montujesz do ściany i możesz ją rozwijać i zwijać wedle życzenia - możesz więc odpoczywać w cieniu ale także poopalać się jeśli masz ochotę. Jeśli dysponujesz dużym ogrodem, wybierz parasol - spełnia doskonale swoje funkcje tak jak markiza, ale możesz go przesunąć gdzie tylko chcesz.

Same plusy! ;)

Niezależnie czy zdecydujesz się na markizę czy parasol, oba rozwiązania mają wiele plusów. Markiza zaoszczędzi miejsca, parasol możesz przesunąć. Markiza dobrej firmy przetrwa wszelkie burze i tym podobne, parasol możesz łatwo złożyć i schować do garażu. Oba rozwiązania są wygodne i ciekawe. Dlatego przejrzyj ofertę Litex Garden i wybierz coś dla siebie. A jeśli ciągle będziesz rozdarty, odwiedź ten artykuł: markiza czy parasol?